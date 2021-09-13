Скоро понадобятся трамбовщики: в метро Киева образовалась давка, люди не могут зайти в вагоны (фото)

Скоро понадобятся трамбовщики: в метро Киева образовалась давка, люди не могут зайти в вагоны (фото)

На фотографии видно, что все пассажиры подземки в масках, но о социальной дистанции речи не идет.

В метро Киева образовалась давка, люди не могут зайти в вагоны.

Скопление людей наблюдалось в понедельник, 13 сентября, утром на станции метро "Теремки".

Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал фото.

"С такими темпами нам очень скоро понадобятся специальные люди (осия), которые будут трамбовать людей внутрь вагона, как в Японии. Киев, станция метро "Теремки ", — говорится в подписи под фото.

Киев Оперативный

На фотографии видно, что все пассажиры подземки в масках, но о социальной дистанции речи не идет.

Напомним, в Киеве из-за карантина в пиковые часы метро может работать с ограничениями на вход.

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