На Столичном шоссе в Киеве столкнулись 8 машин: пострадали пять человек, среди них — ребенок

На Столичном шоссе в Киеве столкнулись 8 машин: пострадали пять человек, среди них — ребенок

Правоохранители провели освидетельствование на содержание алкоголя водителя одной из машин, которое показало 1,7 промилле алкоголя.

В Голосеевском районе Киева произошло масштабное ДТП с участием восьми автомобилей.

Об этом информирует полиция Киева.

В результате аварии на Столичном шоссе пострадали пять человек, среди которых 11-летний ребенок. Все они госпитализированы в больницу.

Водитель "Хонда Аккорд", двигаясь в направлении Обухова, столкнулся с попутным "Киа". После чего указанные машины выехали на встречную полосу. В результате они столкнулись с машинами "Джип", "Шкода", "Хюндай", "Хонда" и двумя "Фольксваген".

Правоохранители провели освидетельствование на содержание алкоголя водителя "Хонды Аккорд", которое показало 1,7 промилле алкоголя.

"По данному факту начато уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве легковушка с пьяным водителем влетел в авто патрульных. Правоохранителей госпитализировали.

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