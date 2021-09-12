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На Столичном шоссе в Киеве столкнулись 8 машин: пострадали пять человек, среди них — ребенок

На Столичном шоссе в Киеве столкнулись 8 машин: пострадали пять человек, среди них — ребенок

Национальная полиция Украины

Правоохранители провели освидетельствование на содержание алкоголя водителя одной из машин, которое показало 1,7 промилле алкоголя.

В Голосеевском районе Киева произошло масштабное ДТП с участием восьми автомобилей.

Об этом информирует полиция Киева.

В результате аварии на Столичном шоссе пострадали пять человек, среди которых 11-летний ребенок. Все они госпитализированы в больницу.

Водитель "Хонда Аккорд", двигаясь в направлении Обухова, столкнулся с попутным "Киа". После чего указанные машины выехали на встречную полосу. В результате они столкнулись с машинами "Джип", "Шкода", "Хюндай", "Хонда" и двумя "Фольксваген".

Правоохранители провели освидетельствование на содержание алкоголя водителя "Хонды Аккорд", которое показало 1,7 промилле алкоголя.

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"По данному факту начато уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет", — говорится в сообщении.

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Напомним, что в Киеве легковушка с пьяным водителем влетел в авто патрульных. Правоохранителей госпитализировали.

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