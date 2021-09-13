Київ готується до суворого локдауну - Кличко

Мер Києва повідомив, що до третьої хвилі вже підготували понад 4100 ліжок, 98% з яких забезпечені киснем.

Київ готується до суворого локдауну. Вакцинація – сьогодні головна умова для його уникнення.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

За словами мера, у Києві вже зроблено понад 1,5 млн щеплень. Понад половина з них – двома дозами.

Кличко нагадав, що наразі столиця ще перебуває у зеленій зоні.

"І ми використовуємо цей час, щоб підготуватися до наступної хвилі пандемії. Активно здійснюємо вакцинацію, готуємо лікарні. Статистика останніх днів показує, що кількість хворих зростає. І кількість госпіталізацій – теж. У нас підготовлені ліжкомісця, лікарні забезпечені всім необхідним, лікарі мають досвід лікування корона вірусу", - зазначив він.

Мер Києва повідомив, що до третьої хвилі вже підготували понад 4100 ліжок, 98% з яких забезпечені киснем.

"Крім того, якщо медзаклади першої черги не справлятимуться, ми готові розгорнути ще – понад 5,5 тисячі додаткових ліжок у лікарнях другої черги", – повідомив додав він.

Кличко висловив сподівання, що Києву не доведеться запроваджувати суворий локдаун.

"Я сподіваюся, до суворого локдауну не дійде. І потреби повністю закривати місто вдасться уникнути. Але ми готуємося до різних можливих варіантів. І сьогодні головна умова для уникнення суворого локдауну – вакцинація", – підсумував мер столиці.

Нагадаємо, у Києві людей попередили про можливі обмеження в роботі метро через карантин.

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