У Києві щеплення від COVID-19 вже зробили 50% містян

У Києві щеплення від COVID-19 вже зробили 50% містян

Завершили цикл імунізації (щепилися двома дозами) 46% від загальної кількості вакцинованих.

У Києві щеплення від COVID-19 вже зробили 50% містян.

Завершили цикл імунізації (щепилися двома дозами) 46% від загальної кількості вакцинованих.

Про це йдеться у повідомленні КМДА.

Сьогодні можна обирати серед вакцин: AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (друга доза) та CoronaVac. Якщо ви відкладали щеплення, віддаючи перевагу тому чи іншому препарату, не зволікайте.

Аби зробити щеплення, необхідно зареєструватися через систему Helsi.me.

У столиці можна вакцинуватися у 22 центрах масової вакцинації: у Центрі вакцинації проти COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, а також у 21 мінівакцинальному центрі у кожному районі, які працюють на вихідних.

Також вакцинуватися можна у кабінетах щеплень у медзакладах охорони здоров’я первинної ланки.

Нагадаємо, кількість випадків коронавірусу у Києві невпинно зростає. Станом на ранок 8 вересня у Києві зафіксовано 348 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 44 випадки більше, ніж 7 вересня (304 випадки коронавірусу).

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