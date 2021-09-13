Скоро знадобляться трамбувальники: у метро Києва утворилася тиснява, люди не можуть зайти до вагонів (фото)

На світлині видно, що всі пасажири підземки у масках, але про соціальну дистанцію навіть не йдеться.
У метро Києва утворилася тиснява, люди не можуть зайти до вагонів.
Скупчення людей спостерігалося у понеділок, 13 вересня, зранку на станції метро "Теремки".
Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив фото.
"З такими темпами нам дуже скоро знадобляться спеціальні люди (осія), які будуть трамбувати людей в середину вагона, як у Японії. Київ, станція метро "Теремки", - йдеться у повідомленні під фото.
На світлині видно, що всі пасажири підземки у масках, але про соціальну дистанцію навіть не йдеться.
Нагадаємо, у Києві через карантин у пікові години метро може працювати з обмеженнями на вхід.