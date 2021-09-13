Скоро знадобляться трамбувальники: у метро Києва утворилася тиснява, люди не можуть зайти до вагонів (фото)

Скоро знадобляться трамбувальники: у метро Києва утворилася тиснява, люди не можуть зайти до вагонів (фото)

На світлині видно, що всі пасажири підземки у масках, але про соціальну дистанцію навіть не йдеться.

У метро Києва утворилася тиснява, люди не можуть зайти до вагонів.

Скупчення людей спостерігалося у понеділок, 13 вересня, зранку на станції метро "Теремки".

Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив фото.

"З такими темпами нам дуже скоро знадобляться спеціальні люди (осія), які будуть трамбувати людей в середину вагона, як у Японії. Київ, станція метро "Теремки", - йдеться у повідомленні під фото.

Київ Оперативний

На світлині видно, що всі пасажири підземки у масках, але про соціальну дистанцію навіть не йдеться.

Нагадаємо, у Києві через карантин у пікові години метро може працювати з обмеженнями на вхід.

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