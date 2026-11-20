Південний міст / © КМДА

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Російські удари по Києву призвели до пошкоджень одразу трьох мостів через Дніпро. Частину переправ закрили для транспорту, на інших запровадили обмеження.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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На Подільсько-Воскресенському мостовому переході наразі заборонено рух із правого берега на лівий. Також пошкодження зафіксували на Дарницькому мосту.

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Крім того, російські війська знову влучили в Південний міст. Переправа залишається відкритою лише для руху з лівого берега на правий.

При цьому проїзд дозволений автомобілям масою до 10 тонн та громадському транспорту масою до 18 тонн.

Кличко закликав киян не користуватися приватними авто

Через пошкодження мостів сполучення між правим і лівим берегами столиці суттєво ускладнилося.

Мер Києва звернувся до жителів із проханням без нагальної потреби не виїжджати в місто власними автомобілями.

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Кличко також закликав установи та підприємства, які мають таку можливість, тимчасово перевести співробітників на дистанційну роботу.

Повний масштаб пошкоджень мостових конструкцій поки невідомий. За словами міського голови, фахівці зможуть обстежити споруди після завершення повітряної тривоги.

На момент повідомлення Кличка ракетна атака на столицю тривала.

Міські служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

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Нагадаємо, що раніше у Києві зафіксували влучання біля одного з мостів: Кличко повідомив про наслідки атаки

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