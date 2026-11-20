Міст у Києві. Ілюстративне зображення / © Associated Press

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У Києві внаслідок російської атаки 20 листопада пошкоджень зазнали Подільський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

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За словами міського голови, рух у напрямку лівого берега Подільським мостовим переходом уранці довелося перекрити через пошкодження конструкцій внаслідок російських ударів балістичними ракетами.

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«Вдень відновили рух з правого на лівий берег Подільським мостовим переходом», — зазначив Кличко.

Також пошкодження зафіксували на Дарницькому мосту.

«Внаслідок атаки є пошкодження на Дарницькому мосту. Ступінь пошкоджень на спорудах фахівці наразі досліджують», — повідомив мер Києва.

Крім того, російські війська знову влучили в одну з частин Південного мосту.

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«Знову було влучання і в частину Південного мосту. На ньому рух, як і в минулі дні, залишається в обмеженому режимі», — наголосив Кличко.

Міський голова запевнив, що комунальні служби продовжують працювати над усуненням наслідків російської атаки та відновленням повноцінного функціонування транспортної інфраструктури столиці.

Нагадаємо, внаслідок нічної ворожої атаки на столицю пошкоджень зазнали об’єкти «Київводоканалу», серед працівників підприємства є загиблі та постраждалі, а в місті виникли перебої з водопостачанням.

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