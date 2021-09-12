За попередньою версією, ДТП трапилось через несвоєчасне повідомлення про рух залізничного транспорту через переїзд.
Під Фастовом вантажівка влетіла у локомотив на залізничному переїзді.
ДТП сталася сьогодні, 12 вересня, близько 14:00 на під'їзній залізничній колії до селища Калинівка.
Про це повідомляє поліція Київської області.
Вантажівка DAF прямувала з селища Калинівка в сторону селища Данилівка, де на залізничному переїзді зіткнулась із локомотивом.
Потерпілих, на щастя, немає.
У вантажівки пошкоджено паливний бак.
На місці події працює слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції.
За попередньою версією, ДТП трапилось через несвоєчасне повідомлення про рух залізничного транспорту через переїзд.
Інформація буде уточнюватись.
Нагадаємо, у Києві легковик з нетверезим водієм влетів в авто патрульних, правоохоронців госпіталізували.