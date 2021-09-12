Під Фастовом вантажівка влетіла у локомотив на залізничному переїзді

За попередньою версією, ДТП трапилось через несвоєчасне повідомлення про рух залізничного транспорту через переїзд.

Під Фастовом вантажівка влетіла у локомотив на залізничному переїзді.

ДТП сталася сьогодні, 12 вересня, близько 14:00 на під'їзній залізничній колії до селища Калинівка.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Вантажівка DAF прямувала з селища Калинівка в сторону селища Данилівка, де на залізничному переїзді зіткнулась із локомотивом.

Потерпілих, на щастя, немає.

У вантажівки пошкоджено паливний бак.

На місці події працює слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції.

За попередньою версією, ДТП трапилось через несвоєчасне повідомлення про рух залізничного транспорту через переїзд.

Інформація буде уточнюватись.

Нагадаємо, у Києві легковик з нетверезим водієм влетів в авто патрульних, правоохоронців госпіталізували.

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