У Київській області розшукують хлопчика, якого забрав батько і зник

У Київській області розшукують хлопчика, якого забрав батько і зник

Поліцейські встановлюють місцеперебування малолітнього.

Жителька села Богданівка Броварського району заявила про те, що батько забрав її сина і зник на автомобілі Subaru Forester у невідомому напрямку.

Про це повідомили у поліції Київської області.

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На пошуки авто одразу орієнтували групи реагування патрульної поліції. Автомобіль Subaru Forester знайшли в полі за кілька кілометрів від села. Відомо, що чоловік пересів на інше авто та поїхав.

Відомо, що згідно рішення виконавчого комітету Великодимерської селищної ради,батьковідозволено відвідувати дитинутільки у присутності матері.

Так, 12 вересня батько мав право проводити час із сином у присутності колишньої дружини, однак забрав дитину та поїхав.

Наразі працівники Броварського районного управління поліції проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцеперебування неповнолітнього та його батька.

Правоохоронці звертаються до всіх, якщо ви знаєте місцеперебування неповнолітнього та його батька, телефонуйте на спецлінію 102.

Нагадаємо, під Києвом за загадкових обставин зник чоловік. Зв'язок з Іваном Любишкиним, 18.09.1952 р.н., обірвався ввечері у суботу, 4 вересня.

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