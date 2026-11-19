Наслідки атаки на Київ 19 листопада / © ДСНС

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Російські війська у четвер, 19 листопада, вдруге за день атакували Київ ударними безпілотниками. Наслідки нової атаки зафіксували у Подільському, Оболонському та Шевченківському районах столиці.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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Наслідки атаки на столицю

На Подолі на одній із локацій у будинку загорілися квартири, за іншою адресою впав безпілотник на відкритій території. Також у районі зафіксували попереднє падіння БпЛА на чотириповерхову будівлю.

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В Оболонському районі уламки дрона горіли на проїжджій частині дороги, а в Шевченківському — впали на дах восьмиповерхового будинку.

«Екстрені служби прямують на місця», — повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Також він поінформував, що внаслідок атаки є один постраждалий. Медики госпіталізували потерпілого. Подробиці щодо тяжкості його стану наразі невідомі.

Атаки на Київ та область протягом доби

Удень 19 листопада Київ уже пережив ще одну атаку безпілотників. Тоді у Подільському районі дрон влучив у триповерхову офісну будівлю, у Деснянському зайнялася покрівля триповерхової споруди, а в Голосіївському через падіння БпЛА загорівся автомобіль на парковці медичного центру. Також були пошкоджені фасад і скління багатоповерхової нежитлової будівлі.

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Напередодні, 18 листопада, російські безпілотники атакували столицю: у Печерському районі уламки дрона впали на 28-поверховий житловий будинок на рівні 11-го поверху. Також уламки зафіксували в парковій зоні району.

Під ударами опинилася й Київська область. За останню добу російські дрони пошкодили у Вишгородському районі 29 приватних будинків, 19 автомобілів, два виробничо-складські приміщення та енергетичний об’єкт. Травмувалися четверо людей, серед них дитина. У Фастівському районі пошкоджено приватне домоволодіння — наслідки атаки на Київщині зафіксували в кількох населених пунктах.

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