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На Столичному шосе у Києві зіткнулося 8 машин: постраждали п’ятеро людей, серед них — дитина

На Столичному шосе у Києві зіткнулося 8 машин: постраждали п’ятеро людей, серед них — дитина

Національна поліція України

Правоохоронці провели освідування на вміст алкоголю водія однієї з автівок, яке показало 1,7 проміле алкоголю.

У Голосіївському районі Києва сталася масштабна ДТП за участю восьми автівок.

Про це інформує поліція Києва.

Внаслідок аварії на Столичному шосе постраждали п’ятеро людей, серед яких 11-річна дитина. Усіх їх госпіталізували до лікарні.

Водій "Хонда Акорд", рухаючись у напрямку Обухова, зіткнувся з попутним "Кіа". Після чого вказані автівки виїхали на зустрічну смугу. У результаті вони зіткнулися з машинами "Джип", "Шкода", "Хюндай", "Хонда" та двома "Фольксвагенами". 

Правоохоронці провели освідування на вміст алкоголю водія "Хонди Акорд", яке показало 1,7 проміле алкоголю. 

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"За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років", — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що у Києві легковик з п'яним водієм влетів в авто патрульних. Правоохоронців госпіталізували.

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