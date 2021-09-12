На Столичному шосе у Києві зіткнулося 8 машин: постраждали п’ятеро людей, серед них — дитина

На Столичному шосе у Києві зіткнулося 8 машин: постраждали п’ятеро людей, серед них — дитина

Правоохоронці провели освідування на вміст алкоголю водія однієї з автівок, яке показало 1,7 проміле алкоголю.

У Голосіївському районі Києва сталася масштабна ДТП за участю восьми автівок.

Про це інформує поліція Києва.

Внаслідок аварії на Столичному шосе постраждали п’ятеро людей, серед яких 11-річна дитина. Усіх їх госпіталізували до лікарні.

Водій "Хонда Акорд", рухаючись у напрямку Обухова, зіткнувся з попутним "Кіа". Після чого вказані автівки виїхали на зустрічну смугу. У результаті вони зіткнулися з машинами "Джип", "Шкода", "Хюндай", "Хонда" та двома "Фольксвагенами".

Правоохоронці провели освідування на вміст алкоголю водія "Хонди Акорд", яке показало 1,7 проміле алкоголю.

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві легковик з п'яним водієм влетів в авто патрульних. Правоохоронців госпіталізували.

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