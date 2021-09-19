Центр Киева перекрыт: перечень ограничений

В столице перекрыли движение транспорта.

Центр Киева перекрыли из-за проведения массовых мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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График перекрытия улиц 19 сентября:

• ул. Петра Сагайдачного — с 07:00 до 13:30;

• Боричев спуск — с 07:00 до 13:30;

• ул. Игоревская — с 07:00 до 13:30;

• ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Верхний Вал до Почтовой площади) — с 07:00 до 13:30;

• ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 11:00;

• Набережное шоссе (от Боричевого спуска до Днепровского спуска) — с 07:00 до 13:30;

• Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 11:00;

• Гаванский мост (в направлении Северного моста) — с 07:00 до 11:00;

• ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста) — с 07:00 до 11:00

• Северный мост (в направлении жилого массива Троещина) — с 07:00 до 11:00;

• ул. Трухановская — с 07:00 до 12:00;

• Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) — с 07:00 до 11:00;

• Мост Метро — с 07:00 до 10:00;

• поворот с моста Метро на Набережное шоссе — с 07:00 до 11:00.

Ранее стало известно, что в центре Киева начался Марш равенства.

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