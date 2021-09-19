Центр Киева перекрыт: перечень ограничений

В столице перекрыли движение транспорта.
Центр Киева перекрыли из-за проведения массовых мероприятий.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
График перекрытия улиц 19 сентября:
• ул. Петра Сагайдачного — с 07:00 до 13:30;
• Боричев спуск — с 07:00 до 13:30;
• ул. Игоревская — с 07:00 до 13:30;
• ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Верхний Вал до Почтовой площади) — с 07:00 до 13:30;
• ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 11:00;
• Набережное шоссе (от Боричевого спуска до Днепровского спуска) — с 07:00 до 13:30;
• Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 11:00;
• Гаванский мост (в направлении Северного моста) — с 07:00 до 11:00;
• ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста) — с 07:00 до 11:00
• Северный мост (в направлении жилого массива Троещина) — с 07:00 до 11:00;
• ул. Трухановская — с 07:00 до 12:00;
• Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) — с 07:00 до 11:00;
• Мост Метро — с 07:00 до 10:00;
• поворот с моста Метро на Набережное шоссе — с 07:00 до 11:00.
Ранее стало известно, что в центре Киева начался Марш равенства.