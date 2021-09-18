Пассажирка оказалась в багажнике: на Киевщине три человека погибли в ДТП (фото)

Пассажирка оказалась в багажнике: на Киевщине три человека погибли в ДТП (фото)

72-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево.

В субботу, 18 сентября, на трассе возле выезда из города Белая Церковь в направлении села Дрозды попал в ДТП автомобиль "Cherry Amulet".

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

На месте аварии полицейские выяснили, что 72-летний водитель автомобиля "Cherry Amulet" не справился с управлением и съехал в кювет, где совершил столкновение с деревом.

"Удар был настолько сильным, что одна из пассажирок оказалась в багажном отделении автомобиля. Женщина погибла на месте происшествия, ее личность до сих пор устанавливается полицейскими. Среди погибших также 72-летняя жена водителя и его 71-летний товарищ ", — говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливают следователи полиции Киевщины, которые должны определить правовую квалификацию этого события.

Напомним, 16 сентября в Боярке под Киевом в аварию попали сразу пять машин.

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