Решали, кто проедет первым: в Киеве дорожный конфликт перерос в стрельбу

В результате инцидента никто не пострадал. По факту хулиганских действий начато уголовное производство.
В четверг, 16 сентября, в Киеве на улице Газопроводной между водителем и пассажиром другого транспортного средства возник конфликт относительно первоочередности проезда, в результате чего последний достал пистолет и выстрелил по машине своего оппонента.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Правоохранители при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли гильзу, а также зафиксировали повреждения на задней двери транспортного средства потерпевшего.
Злоумышленником оказался 34-летний житель Киева, который имел при себе пистолет травматического действия, который был изъят и отправлен для проведения соответствующей экспертизы.
Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сведения относительно этого события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Отмечается, что сейчас следователи по согласованию с Подольской окружной прокуратурой города Киева готовят сообщение о подозрении задержанному. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Напомним:
- На улице Здолбуновской в столичном микрорайоне Позняки нетрезвый мужчина совершил несколько хаотичных выстрелов из пистолета травматического действия "Форт". Задержанным оказался 51-летний киевлянин, который не объяснил полиции мотивы своего поведения. По словам очевидцев, мужчина неадекватно среагировал на замечания граждан о запрете употребления спиртных напитков в общественном месте.
- Также в Киеве будут судить мужчину за причинение огнестрельного ранения брату. 32-летний киевлянин выстрелил несколько раз в грудь и шею 28-летнему брату. Обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в Деснянский районный суд.