В Киеве мужчина в школе развращал восьмилетнюю школьницу

Инцидент произошел в одном из учебных заведений на Лесном проспекте.

В Киеве полицейские задержали мужчину, который в туалете школы развращал школьницу.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

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К коам обратилась киевлянка и сообщила, что в одном из учебных заведений на Лесном проспекте неизвестный развращал ее восьмилетнюю дочь. Свидетели рассказали правоохранителям, что во время перерыва девочка зашла в туалетную комнату, где находился мужчина. Он напугал ученицу и начал ее развращать. Крики школьницы услышали старшеклассники. Они пытались задержать мужчину, но тот убежал.

Полиции удалось установить личность нападавшего благодаря видео с камер постереження в учебном заведении. Нападавшим оказался киевлянин 1971 года рождения. Его задержали на Центральном железнодорожном вокзале, когда тот пытался выехать из Киева.

Следователи установили, что мужчины уже не раз привлекали уголовной ответственности за имущественные преступления. Более того, в начале сентября 2021 года его освободили из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за развращение несовершеннолетней.

Правоохранители открыли дело по статье "развращение несовершеннолетних". Санкция предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Киеве правоохранители задержали мужчину по подозрению в развращении малолетней девочки. В полицию обратилась женщина и сообщила, что в недострое на проспекте Георгия Гонгадзе неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении ее 12-летней дочери. Правоохранители оперативно установили, что к совершению преступления причастен местный житель.

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