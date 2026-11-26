РФ атаковала Киев / © Associated Press

Реклама

В результате российской атаки на Киев вечером 26 ноября травмировались четыре человека.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Реклама

По его словам, в результате вражеского удара пострадали четверо жителей столицы.

Реклама

«Четверо пострадавших в Киеве в результате атаки врага», — сообщил глава города.

Двоих раненых медики доставили в больницу. Состояние обоих госпитализированных оценивают как тяжелое.

«Пока оба раненых — в тяжелом состоянии. Двум другим пострадавшим была оказана помощь амбулаторно», — уточнил Кличко.

Ранее сообщалось, что в Киеве поздно вечером, 25 ноября, во время «красной» воздушной тревоги раздались взрывы.

Реклама

Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 25 ноября атаковали Белую Церковь и район в Киевской области.

Новости партнеров