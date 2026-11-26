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Ракетная атака на Киев: четверо пострадавших, два человека в тяжелом состоянии
Двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.
В результате российской атаки на Киев вечером 26 ноября травмировались четыре человека.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, в результате вражеского удара пострадали четверо жителей столицы.
«Четверо пострадавших в Киеве в результате атаки врага», — сообщил глава города.
Двоих раненых медики доставили в больницу. Состояние обоих госпитализированных оценивают как тяжелое.
«Пока оба раненых — в тяжелом состоянии. Двум другим пострадавшим была оказана помощь амбулаторно», — уточнил Кличко.
Ранее сообщалось, что в Киеве поздно вечером, 25 ноября, во время «красной» воздушной тревоги раздались взрывы.
Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 25 ноября атаковали Белую Церковь и район в Киевской области.