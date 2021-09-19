В центре Киева стартовал Марш равенства

Правоохранители следят за порядком.

В центре Киева утром, 19 сентября, начался Марш равенства, посвященный защите прав ЛГБТ + сообщества.

Об этом сообщает Суспільне.

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В этом году марш проходит под лозунгами "Бок о бок — вместе за равноправие". Среди других лозунгов мероприятия — "Традиция Украины — в свободе и семье", "Будь собой — мы с тобой", "Свобода — это наша красота".

Основной запрос этого года — реформы, изменения, безопасность и свобода для украинцев и украинок.

В то же время в парке Шевченко собрались около 150 противников проведения марша.

По маршруту шествия дежурят правоохранители, перекрыли часть улицы Владимирской и бульвара Шевченко. Также в районе проведения шествия находится большое количество полицейских автомобилей и автозаков.

Напомним, в Одессе прошел Марш равенства, во время которого пострадали 15 человек.

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