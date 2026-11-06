Загадочный пожар в Киеве: в нежилом здании обнаружили тело человека (фото)

Пожар в Киеве / © Управление ГСЧС Киева

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В Киеве, в Оболонском районе, во время тушения пожара в нежилом здании спасатели обнаружили тело человека без признаков жизни. Пожар произошел на третьем этаже трехэтажного здания на улице Приорской.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) города Киева.

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Сообщение о пожаре поступило спасателям 6 ноября в 16:39. На место происшествия прибыли пожарные, которые во время тушения обнаружили тело погибшего человека.

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Пожар площадью 20 квадратных метров удалось потушить в 17:29. Обстоятельства гибели человека пока неизвестны.

© Управление ГСЧС Киева

Причину возгорания будут выяснять правоохранительные органы.

© Управление ГСЧС Киева

Напомним, ранее в Броварах, что под Киевом, в одном из общежитий обнаружили мужчину, лежащего в коридоре и практически не способного самостоятельно передвигаться. Жильцы говорят, что дали ему одеяло, но он не может самостоятельно подняться, поэтому справляет физиологические нужды под себя.

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