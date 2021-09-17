В Киеве женщина, которая перебегала дорогу с ребенком на красный сигнал, возмутила сеть

Водитель сделал женщине замечание за инцидент.

В Киеве женщина с ребенком побежала по дороге на красный сигнал светофора, едва не спровоцировав ДТП.

Об этом сообщили в сообществе "Киев оперативный".

Так, женщина с ребенком бросилась бежать переходом на запрещающий сигнал светофора. В то же время водитель, который также поехал на красный сигнал, потому что планировал повернуть, едва успел затормозить, пропустив женщину.

Возмущенный мужчина сделал женщине с ребенком замечания, подчеркнув, что она переходит на красный сигнал светофора. На это женщина ему ответила: "А куда ты спешишь".

Пользователей социальных сетей возмутил инцидент. Некоторые защитил водителя, заявив, что женщина нарушила правила дорожного движения. Другие же заметили, что водитель должен пропустить пешеходов, а уже потом ехать.

Напомним, в Житомире автомобиль сбил мужчину и ребенка, которые переходили дорогу.

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