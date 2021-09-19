У центрі Києва стартував Марш рівності

Правоохоронці слідкують за порядком.

У центрі Києва вранці, 19 вересня, розпочався Марш рівності, присвячений захисту прав ЛГБТ+ спільноти.

Про це повідомляє Суспільне.

Також читайте Марш рівності в Одесі: 15 агресивних учасників ще тримають у поліції

Цьогорічний марш проходить під гаслами "Пліч-о-пліч – разом за рівноправ’я". Серед інших гасел заходу – "Традиція України – в свободі і родині", "Будь собою – ми з тобою", "Свобода – це наша врода".

Основний запит цього року — реформи, зміни, безпека та свобода для українців та українок.

Водночас у парку Шевченка зібралися близько 150 противників проведення маршу.

За маршрутом ходи чергують правоохоронці, які перекрили частину вулиці Володимирської та бульвару Шевченка. Також у районі проведення ходи перебуває велика кількість поліцейських автівок та автозаків.

Нагадаємо, в Одесі пройшов Марш рівності, у підсумку якого 15 постраждалих.

Новини України: в Одесі завершився марш рівності – колону супроводжували більше 1 тисячі копів

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання