У Києві чоловік у школі розбещував восьмирічну школярку

Інцидент стався в одному з навчальних закладів на Лісовому проспекті.

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який в туалеті школи розбещував школярку.

Про це повідомила пресслужба Національній поліції.

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До копів звернулася киянка і повідомила, що в одному з навчальних закладів на Лісовому проспекті невідомий розбещував її восьмирічну доньку. Свідки розповіли правоохоронцям, що під час перерви дівчинка зайшла до туалетної кімнати, де перебував чоловік. Він налякав ученицю і почав її розбещувати. Крики школярки почули старшокласники. Вони намагалися затримати чоловіка, але той втік.

Поліції вдалося встановити особу нападника завдяки відео з камер постереження у навчальному закладі. Нападником виявився киянин 1971 року народження. Його затримали на Центральному залізничному вокзалі, коли той намагався виїхати з Києва.

Слідчі встановили, що чоловіка вже не один раз притягали кримінальної відповідальності за майнові злочини. Більше того, на початку вересня 2021 року його звільнили з місць позбавлення волі, де він відбував покарання за розбещення неповнолітньої.

Правоохоронці відкрили справу за статтею "розбещення неповнолітніх". Санкція передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у Києві правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у розбещенні малолітньої дівчинки. До поліції звернулась жінка і повідомила, що у недобудові на проспекті Георгія Ґонгадзе невідомий чоловік вчинив розпусні дії відносно її 12-річної доньки. Правоохоронці оперативно встановили, що до скоєння злочину причетний місцевий мешканець.

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