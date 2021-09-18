Пасажирка опинилася в багажнику: на Київщині троє людей загинули в ДТП (фото)

Пасажирка опинилася в багажнику: на Київщині троє людей загинули в ДТП (фото)

72-річний водій легкового авто не впорався з керуванням і врізався в дерево.

У суботу, 18 вересня, на трасі біля виїзду з міста Біла Церква в напрямку села Дрозди потрапив у ДТП автомобіль "Cherry Amulet".

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

На місці аварії поліцейські з’ясували, що 72-річний водій автомобіля "Cherry Amulet" не впорався з керуванням і з'їхав у кювет, де скоїв зіткнення з деревом.

“Удар був настільки сильним, що одна із пасажирок опинилась в багажному відділенні автомобіля. Жінка загинула на місці події, її особа досі встановлюється поліцейськими. Серед загиблих також 72-річна дружина водія та його 71-річний товариш”, - йдеться у повідомленні.

Обставини ДТП встановлюють слідчі поліції Київщини, які повинні визначити правову кваліфікацію цієї події.

Нагадаємо, 16 вересня у Боярці під Києвом в аварію потрапили одразу п'ять автомашин.

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