Вирішували, хто проїде першим: у Києві дорожній конфлікт переріс у стрілянину

Вирішували, хто проїде першим: у Києві дорожній конфлікт переріс у стрілянину

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. За фактом хуліганських дій розпочато кримінальне провадження.

У четвер, 16 вересня, у Києві на вулиці Газопровідній між водієм та пасажиром іншого транспортного засобу виник конфлікт щодо першочерговості проїзду, внаслідок чого останній дістав пістолет та вистрілив по автівці свого опонента.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Правоохоронці під час огляду місця події виявили та вилучили гільзу, а також зафіксували пошкодження на задніх дверцятах транспортного засобу потерпілого.

Зловмисником виявився 34-річний житель Києва, який мав при собі пістолет травматичної дії, який було вилучено та відправлено для проведення відповідної експертизи.

Слідчі затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що наразі слідчі за погодженням із Подільською окружною прокуратурою міста Києва готують повідомлення про підозру затриманому. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо:

На вулиці Здолбунівській у столичному мікрорайоні Позняки нетверезий чоловік здійснив кілька хаотичних пострілів із пістолета травматичної дії “Форт”. Затриманим виявився 51-річний киянин, який не пояснив поліції мотиви своєї поведінки. За словами очевидців, чоловік неадекватно зреагував на зауваження громадян щодо заборони вживання спиртних напоїв у громадському місці.

із пістолета травматичної дії “Форт”. Затриманим виявився 51-річний киянин, який не пояснив поліції мотиви своєї поведінки. За словами очевидців, чоловік неадекватно зреагував на зауваження громадян щодо заборони вживання спиртних напоїв у громадському місці. Також у Києві судитимуть чоловіка за спричинення вогнепального поранення брату. 32-річний киянин вистрілив кілька разів у груди та шию 28-річному брату. Обвинувальний акт стосовно підозрюваного направлено до Деснянського районного суду.

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