У Києві жінка, яка перебігала дорогу з дитиною на червоний сигнал, збурила Мережу

Водій зробив жінці зауваження через інцидент.

У Києві жінка з дитиною побігла дорогою на червоний сигнал світлофора, ледь не спровокувавши ДТП.

Про це повідомили у спільноті "Київ оперативний".

Так, жінка із дитиною кинулась бігти переходом на заборонений сигнал світлофора. Водночас водій, який також рушив на червоний сигнал, бо планував повернути, ледве встиг загальмувати, пропустивши жінку.

Обурений чоловік зробив жінці з дитиною зауваження, наголосивши, що вона перебігає на червоний сигнал світлофора. На це жінка йому відповіла: "А куди ти поспішаєш".

Користувачів соціальних мереж обурив інцидент. Дехто захистив водія, заявивши, що жінка порушила правила дорожнього руху. Інші ж зауважили, що водій мав би пропустити пішоходів, а вже тоді повертати.

Нагадаємо, у Житомирі авто збило чоловіка і дитину, які переходили дорогу.

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