- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 7
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве 25 августа ограничат движение транспорта из-за визитов иностранных делегаций
В центре столицы 25 августа будут введены временные ограничения дорожного движения. Причина – проведение охранных мероприятий в связи с пребыванием в Киеве иностранных делегаций. Жителей и гостей города просят учитывать эту информацию при планировании передвижения.
В понедельник, 25 августа, в Киеве будут введены временные ограничения движения транспорта в центральной части столицы.
Об этом сообщили в Управлении государственной охраны Украины .
Ограничения связаны с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций. Согласно Закону Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» и Положению «О Государственном Протоколе и Церемониале Украины», главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, прибывающих в Украину с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана.
Киевлян и гостей столицы призывают заранее учесть изменения организации движения и планировать свои маршруты с учетом временных ограничений.
Напомним, что спецпосланник США Кит Келлог прибыл в Киев: известны детали визита .