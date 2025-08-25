ТСН в социальных сетях

В Киеве 25 августа ограничат движение транспорта из-за визитов иностранных делегаций

В центре столицы 25 августа будут введены временные ограничения дорожного движения. Причина – проведение охранных мероприятий в связи с пребыванием в Киеве иностранных делегаций. Жителей и гостей города просят учитывать эту информацию при планировании передвижения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Киев

Киев / © Associated Press

В понедельник, 25 августа, в Киеве будут введены временные ограничения движения транспорта в центральной части столицы.

Об этом сообщили в Управлении государственной охраны Украины .

Ограничения связаны с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций. Согласно Закону Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» и Положению «О Государственном Протоколе и Церемониале Украины», главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, прибывающих в Украину с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана.

Киевлян и гостей столицы призывают заранее учесть изменения организации движения и планировать свои маршруты с учетом временных ограничений.

Напомним, что спецпосланник США Кит Келлог прибыл в Киев: известны детали визита .

