В Киеве пьяный мужчина остановил движение метро: фото

Инцидент произошел на станции столичной подземки "Контрактовая площадь".

В Киеве пьяный мужчина остановил движение метро.

Инцидент произошел 13 сентября на станции столичной подземки "Контрактовая площадь".

Об этом сообщил журналист Вахтанг Кипиани в Facebook. Он стал свидетелем этого события.

Кипиани рассказал, что пьяный пассажир пять минут нарушал покой на "Контрактовой".

"Беспомощный полицейский все это время ходил за ним вместо того, чтобы просто сделать свою работу. В конце нарушитель прыгнул на рельсы и пошел по тоннелю в сторону центра", — написал журналист.

Движение было остановлено на 5-7 минут.

Напомним, в метро в понедельник, 13 сентября, образовалась такая давка, что люди не могли зайти в вагоны. В Сети шутили, что скоро столичной подземке понадобятся трамбовщики.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку