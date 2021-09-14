В Киеве пьяный мужчина остановил движение метро: фото

Инцидент произошел на станции столичной подземки "Контрактовая площадь".
В Киеве пьяный мужчина остановил движение метро.
Инцидент произошел 13 сентября на станции столичной подземки "Контрактовая площадь".
Об этом сообщил журналист Вахтанг Кипиани в Facebook. Он стал свидетелем этого события.
Кипиани рассказал, что пьяный пассажир пять минут нарушал покой на "Контрактовой".
"Беспомощный полицейский все это время ходил за ним вместо того, чтобы просто сделать свою работу. В конце нарушитель прыгнул на рельсы и пошел по тоннелю в сторону центра", — написал журналист.
Движение было остановлено на 5-7 минут.
Напомним, в метро в понедельник, 13 сентября, образовалась такая давка, что люди не могли зайти в вагоны. В Сети шутили, что скоро столичной подземке понадобятся трамбовщики.