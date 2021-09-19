Центр Києва перекрито: перелік обмежень

У столиці перекрили рух транспорту.

Центр Києва перекрили через проведення масових заходів.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Графік перекриття вулиць 19 вересня:

• вул. Петра Сагайдачного – від 07:00 до 13:30;

• Боричів узвіз – від 07:00 до 13:30;

• вул. Ігорівська – від 07:00 до 13:30;

• вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Верхній Вал до Поштової площі) – від 07:00 до 13:30;

• вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) – від 07:00 до 11:00;

• Набережне шосе (від Боричевого узвозу до Дніпровського узвозу) – від 07:00 до 13:30;

• Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) – від 07:00 до 11:00;

• Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) – від 07:00 до 11:00;

• вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту) – від 07:00 до 11:00

• Північний міст (у напрямку житлового масиву Троєщина) – від 07:00 до 11:00;

• вул. Труханівська – від 07:00 до 12:00;

• Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) – від 07:00 до 11:00;

• Міст Метро – від 07:00 до 10:00;

• поворот з мосту Метро на Набережне шосе – від 07:00 до 11:00.

Раніше стало відомо, що у центрі Києва почався Марш рівності.

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