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Центр Києва перекрито: перелік обмежень

Центр Києва перекрито: перелік обмежень

УНІАН

У столиці перекрили рух транспорту.

Центр Києва перекрили через проведення масових заходів. 

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

 Графік перекриття вулиць 19 вересня:

•    вул. Петра Сагайдачного – від 07:00 до 13:30;
•    Боричів узвіз – від 07:00 до 13:30;
•    вул. Ігорівська – від 07:00 до 13:30;
•    вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Верхній Вал до Поштової площі) – від 07:00 до 13:30;
•    вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) – від 07:00 до 11:00;
•    Набережне шосе (від Боричевого узвозу до Дніпровського узвозу) – від 07:00 до 13:30;
•    Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) – від 07:00 до 11:00;
•    Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) – від 07:00 до 11:00;
•    вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту) – від 07:00 до 11:00
•    Північний міст (у напрямку житлового масиву Троєщина) – від 07:00 до 11:00;
•    вул. Труханівська – від 07:00 до 12:00;
•    Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) – від 07:00 до 11:00;
•    Міст Метро – від 07:00 до 10:00;
•    поворот з мосту Метро на Набережне шосе – від 07:00 до 11:00.      

Раніше стало відомо, що у центрі Києва почався Марш рівності.

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