Ракетний удар по Києву: кількість постраждалих збільшилась

Загальна кількість постраждалих внаслідок ракетного удару — 13 людей, ще одна людина, на жаль, загинула.

Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару у Києві збільшилася кількість постраждалих.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Як уточнив начальник КМВА Сергій Попко, чоловік отримав різану рану та забій кінцівок. Допомога була надана на місці.

"Таким чином загальна кількість постраждалих внаслідок ракетного удару — 13 людей. Нагадаємо, ще одна людина, на жаль, загинула. Росія має відповісти за всі злочини проти мирного населення", — наголосив Сергій Попко.

Нагадаємо, зранку під час повітряної тривоги у Києві лунали дуже потужні вибухи. Повітряні сили попереджали про ракети, які армія РФ запустила у напрямку міста.

Під час комбінованого удару у Києві уламки збитих ракет попадали у Голосіївському районі. Внаслідок цього на вулиці Великій Васильківській пошкоджено бізнес-центр та римо-католицький Костел святого Миколая. У костелі вибито шибки та вітражне скління. Також уламками посікло стіни.

В Росії назвали вранішній удар по Києву "відповіддю" за атаку на їхні об'єкти.

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