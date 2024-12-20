Обікрав та підпалив МАФ: 22-річний киянин постане перед судом

На території Святошинського району в Києві горів продуктовий МАФ. На місце події прибула слідчо-оперативна група та співробітники ДСНС, які загасили пожежу.

Про це повідомила поліція Києва.

"Тоді правоохоронці з’ясували, що 22-річний зловмисник проник до кіоску через розбите скло, викрав звідти два пристрої для куріння та мобільний телефон, після чого вирішив приховати сліди злочину, підпаливши стелаж з алкогольними напоями", – йдеться в повідомленні.

Після скоєного фігурант намагався втекти, однак його оперативно затримали співробітники поліції.

На час слідства порушник перебував під вартою.Зараз обвинувальний акт слідчі скерували до суду. За крадіжку, скоєну в умовах воєнного стану, та умисне пошкодження майна обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва конфлікт між двома чоловіками закінчився стріляниною, внаслідок якої є загиблий. Подія сталася в середу, 18 грудня, на вулиці Бориспільській.

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