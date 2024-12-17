У Києві 20-річний хлопець викрав з картки неповнолітнього сироти всі кошти: що відомо (фото)

У Києві 20-річний хлопець викрав з картки неповнолітнього сироти всі кошти.

Про це повідомила поліція Києва.

Близько двох місяців тому до Подільського управління поліції надійшла заява про злочин: викрадення коштів з картки 17-річного хлопця. Поліцейським потерпілий повідомив, що напередодні він користувався мобільним телефоном знайомого і з його ґаджета заходив до свого особистого кабінету в мобільному застосунку банку.

Невдовзі після цього потерпілий отримав сповіщення про зарахування двох стипендій на свою банківську картку – навчальної з учбового закладу та соціальної, яку він отримує як дитина-сирота, але ці кошти зникли.

"Під час проведених розшукових заходів ювенальні поліцейські Подільського району викрили у скоєнні кримінального правопорушення 20-річного місцевого мешканця, раніше судимого за аналогічні злочини. Встановлено, що у зв’язку з тим, що неповнолітній напередодні користувався ґаджетом зловмисника, у останнього збереглися дані для входу до особистого кабінету неповнолітнього. Так, чоловік, користуючись цим, перевів наявні кошти з банківської картки потерпілого на свою в сумі понад 13 600 гривень", – йдеться у повідомленні.

На викрадені кошти хлопець відсвяткував свій день народження

20-річний обвинувачений уже був судимий за аналогічні злочини / Фото: Поліція Києва / Facebook

Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили фігурантові про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена повторно в умовах воєнного стану. Нині правоохоронці зібрали необхідну доказову базу та скерували обвинувальний акт до суду. Зловмисникові загрожує позбавлення волі до восьми років.

Нагадаємо, мешканка Чернівецької області втратила майже 100 тисяч гривень, ставши жертвою шахраїв. Жінка перейшла за посиланням на сайт, який обіцяв надати їй "тисячу Зеленського".

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