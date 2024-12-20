Ракетний удар по Києву: постраждали будівлі посольств шести держав

Росія атакувала центральну частину Києва. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали диппредставництва цілої низки країн.

У столиці пошкоджено дипломатичні представництва Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії, Чорногорії. Про це розповів на брифінгу речник МЗС Георгій Тихий.

У деяких приміщеннях диппредставництв пошкоджені вікна та двері, подекуди пошкодило стелю. Т

Як відреагували у Португалії

Однією із тих країн, яку новини про обстріл України 20 грудня облетіли двічі стала Португалія. Спочатку йшлося про сам факт обстрілу Києва, але згодом стало відомо про пошкодження дипломатичного представництва цієї держави.

Уряд Португалії засудив російську агресії. Крім цього, тимчасового повіреного у справах Росії вже викликали до МЗС.

Міністр закордонних справ Португалії вже виступив із заявою, він назвав неприйнятними атаки на Київ.

Нагадаємо, зранку під час повітряної тривоги у Києві лунали дуже потужні вибухи. Повітряні сили попереджали про ракети, які армія РФ запустила у напрямку міста.

Під час комбінованого удару у Києві уламки збитих ракет попадали у Голосіївському районі. Внаслідок цього на вулиці Великій Васильківській пошкоджено бізнес-центр та римо-католицький Костел святого Миколая. У костелі вибито шибки та вітражне скління. Також уламками посікло стіни.

В Росії назвали вранішній удар по Києву "відповіддю" за атаку на їхні об'єкти.

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