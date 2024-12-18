У Києві конфлікт між двома чоловіками закінчився стріляниною: є загиблий (фото)

Поліцейські затримали підозрюваного, причетного до вбивства киянина.
У Дарницькому районі Києва конфлікт між двома чоловіками закінчився стріляниною, внаслідок якої є загиблий. Подія сталася в середу, 18 грудня, на вулиці Бориспільській.
Про це повідомила поліція Києва.
"Попередньо відомо, що сьогодні між двома чоловіками на вулиці Бориспільській виник конфлікт, під час якого один з них вистрілив іншому в голову. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці", – йдеться у повідомленні.
За описом, наданим свідками, зловмисника розшукав та затримав наряд патрульної поліції неподалік місця вчинення злочину. Ним виявився 61-річний місцевий мешканець.
Слідчі вилучили у затриманого ймовірне знаряддя злочину, наразі з ним тривають слідчі дії.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ.
Тепер підозрюваний може провести до 15 років за ґратами.
Нагадаємо, на Рівненщині чоловік із автомата влаштував стрілянину по натовпу, є поранені.
Читайте також: