У Києві конфлікт між двома чоловіками закінчився стріляниною: є загиблий (фото)

У Дарницькому районі Києва конфлікт між двома чоловіками закінчився стріляниною, внаслідок якої є загиблий. Подія сталася в середу, 18 грудня, на вулиці Бориспільській.

Про це повідомила поліція Києва.

"Попередньо відомо, що сьогодні між двома чоловіками на вулиці Бориспільській виник конфлікт, під час якого один з них вистрілив іншому в голову. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці", – йдеться у повідомленні.

За описом, наданим свідками, зловмисника розшукав та затримав наряд патрульної поліції неподалік місця вчинення злочину. Ним виявився 61-річний місцевий мешканець.

Слідчі вилучили у затриманого ймовірне знаряддя злочину, наразі з ним тривають слідчі дії.

Підозрюваним виявився 61-річний киянин / Фото: Поліція Києва / Facebook

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ.

Місце злочину на Харківському масиві / Фото: Поліція Києва / Facebook

Тепер підозрюваний може провести до 15 років за ґратами.

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік із автомата влаштував стрілянину по натовпу, є поранені.

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