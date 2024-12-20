У США відреагували на вранішній удар по Києву

Сполучені Штати Америки разом із партнерами надають Україні посилену безпекову допомогу. Це буде відповідь на удари агресорки Росії. Зокрема, на здійснену 20 грудня атаку на Київ.

Про це пані посол США Бріджит Брінк написала у соцмережі Х (Twitter).

Дипломатка наголосила, що зранку 20 грудня, Росія здійснила балістичний ракетний удар по столиці, внаслідок чого загинув мирний житель, а місто зазнало руйнувань та пожеж.

"Ми разом із партнерами надаємо Україні посилену безпекову допомогу та підтримку в енергетиці у відповідь на ці жорстокі атаки", – додала вона.

Як повідомлялося, російська армія здійснила комбінований удар по Києву. Ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено вісім ракет.

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