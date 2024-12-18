У Києві двоє рецидивістів зґвалтували та пограбували 15-річну дівчину: як їх покарають

Один з зловмисників має 5 судимостей за крадіжки, а його спільник був засуджений за розбої та тяжкі тілесні ушкодження.

У Києві у недобудові на Печерську двоє раніше судимих чоловіків зґвалтували неповнолітню та після цього відібрали в неї Iphone 12.

Про це повідомила Київська прокуратура.

29-річний чоловік має п’ять судимостей за крадіжки, які він вчинив у Луганській області з 2011 року. Його 41-річний спільник раніше відбував покарання за розбої та тяжкі тілесні ушкодження, вчинені на території Донецької області.

Підозрювані перебувають під вартою без права на заставу. Обвинувальний акт за зґвалтування та грабіж, вчинені групою осіб в умовах воєнного стану, скеровано до суду.

Фото: Київська прокуратура

Фото: Київська прокуратура

Нагадаємо, в Полтаві перед судом постане 57-річний чоловік, якого обвинувачують у зґвалтуванні та умисному вбивстві 12-річної дівчинки.

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