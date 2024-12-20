Обворовал и поджег МАФ: 22-летний киевлянин предстанет перед судом

На территории Святошинского района, в Киеве, горел продуктовый МАФ. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС, потушившие пожар.

Об этом сообщила полиция Киева.

"Тогда правоохранители выяснили, что 22-летний злоумышленник проник в киоск через разбитые стекла, похитил оттуда два устройства для курения и мобильный телефон, после чего решил скрыть следы преступления, поджег стеллаж с алкогольными напитками", – говорится в сообщении.

После совершенного фигурант пытался скрыться, однако его оперативно задержали сотрудники полиции.

На время следствия нарушитель находился под стражей. В настоящее время обвинительный акт следователи направили в суд. За кражу, совершенную в условиях военного положения и умышленное повреждение имущества, обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Дарницком районе Киева конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой, в результате которой погиб. Событие произошло в среду, 18 декабря, на улице Бориспольской.

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