Наслідки ракетного удару по Києву: одна людина загинула, понад 10 зазнали поранень

Зранку під час комбінованого удару по столиці 12 людей зазнали поранень, п'ятьох з них госпіталізували.

Станом на зараз внаслідок ракетної атаки по Києву у п'ятницю, 29 грудня, — загинула одна особа, 12 поранено, п'ятьох з них госпіталізували.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Нагадаємо, зранку під час повітряної тривоги у Києві лунали дуже потужні вибухи. Повітряні сили попереджали про ракети, які армія РФ запустила у напрямку міста.

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Під час комбінованого удару у Києві уламки збитих ракет попадали у Голосіївському районі. Внаслідок цього на вулиці Великій Васильківській пошкоджено бізнес-центр та римо-католицький Костел святого Миколая. У костелі вибито шибки та вітражне скління. Також уламками посікло стіни.

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