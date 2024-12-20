У Києві через вранішню атаку РФ пошкоджено Костел святого Миколая: фото

Зранку під час комбінованого удару у Києві уламки збитих ракет попадали у Голосіївському районі. Внаслідок цього на вулиці Великій Васильківській пошкоджено бізнес-центр та римо-католицький Костел святого Миколая.

Про це повідомили у пресслужбі КМВА.

У костелі вибито шибки та вітражне скління. Також уламками посікло стіни.

Фото: Київська міська військова адміністрація

У бізнес-центрі навпроти костелу повибивало вікна та понівечений фасад. Також у будівлі БЦ значно пошкоджений дах.

Як повідомлялося, сьогодні зранку російські війська вдарили балістичними ракетами по Києву. Щонайменше одна людина загинула. Понад десять осіб отримали травми.

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