У Києві через вранішню атаку РФ пошкоджено Костел святого Миколая: фото

Будівлі біля костелу значно пошкоджені.
Зранку під час комбінованого удару у Києві уламки збитих ракет попадали у Голосіївському районі. Внаслідок цього на вулиці Великій Васильківській пошкоджено бізнес-центр та римо-католицький Костел святого Миколая.
Про це повідомили у пресслужбі КМВА.
У костелі вибито шибки та вітражне скління. Також уламками посікло стіни.
У бізнес-центрі навпроти костелу повибивало вікна та понівечений фасад. Також у будівлі БЦ значно пошкоджений дах.
Як повідомлялося, сьогодні зранку російські війська вдарили балістичними ракетами по Києву. Щонайменше одна людина загинула. Понад десять осіб отримали травми.