Вбив власну бабусю за несмачний суп: суд виніс вирок киянину

Чоловік перебував під дією марихуани і тому його все дратувало.

У Києві суд виніс обвинувальний вирок 23-річному чоловіку за вбивство рідної бабусі. Його засуджено до 9 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили зловмисник перебуватиме під вартою.

Про це повідомили у пресслужба Київської міської прокуратури.

"Прокурором в суді доведено, що чоловік, який проживав спільно зі своєю 65-річною бабусею, під час сварки завдав їй кілька ударів кулаками по обличчю та тілу. Побита пенсіонерка у безпомічному стані переповзла до ванної кімнати та лежала там на підлозі. Онук тим часом пішов до кухні, взяв ніж та завдав жінці 11 ножових ударів. Отримані нею тілесні ушкодження виявилися несумісними з життям", – йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, після цього молодик взяв знаряддя вбивства, пішов на вулицю та, знайшовши закинуте приміщення, заснув. Там же він був затриманий поліцією. Як згодом пояснив онук, йому не сподобався суп, приготовлений жінкою для нього.

Нагадаємо, на Тернопільщині суд виніс вирок студентові, який має відстрочку від мобілізації до лютого 2025 року, але за версією правоохоронців ухилявся від мобілізації.

Читайте також: