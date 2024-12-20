Ракетный удар по Киеву: количество пострадавших увеличилось

Общее количество пострадавших в результате ракетного удара — 13 человек, еще один человек, к сожалению, погиб.

В результате сегодняшнего ракетного удара в Киеве увеличилось количество пострадавших.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Как уточнил начальник КМВА Сергей Попко, мужчина получил резаную рану и ушиб конечностей. Помощь была оказана на месте.

"Таким образом, общее количество пострадавших в результате ракетного удара — 13 человек. Напомним, еще один человек, к сожалению, погиб. Россия должна ответить за все преступления против мирного населения", — подчеркнул Сергей Попко.

Напомним, утром во время воздушной тревоги в Киеве раздавались очень мощные взрывы. Воздушные силы предупреждали о ракетах, запущенных армией РФ в направлении города.

Во время комбинированного удара в Киеве обломки сбитых ракет попадали в Голосеевском районе. В результате на улице Большой Васильковской поврежден бизнес-центр и римско-католический Костел святого Николая. В костеле выбиты стекла и витражное остекление. Также обломками порубило стены.

В России назвали утренний удар по Киеву "ответом" за атаку на их объекты.

Ракетная атака на Киев: кадры первых секунд после взрыва, разбитые дома и 6 посольств!

Читайте также: