Армія РФ вдарила по Києву "Кинджалами" та "Іскандерами": деталі від влади про атаку

Зранку п'ятниці, 20 грудня, російська армія здійснила комбінований удар по Києву. Ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено вісім ракет.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, внаслідок російського удару зафіксовано падіння уламків в трьох районах міста - Голосіївському, Солом'янському і Шевченківському.

В Голосіївському районі пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією. Окрім того, зайнялося щонайменше п'ять автомобілів. За іншою адресою у цьому ж районі пошкоджено фасад офісної будівлі із займанням на покрівлі. Також відбулася руйнація на 15 поверсі.

У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано. У Шевченківському районі виникла пожежа на території нежитлової забудови.

Тим часом інформація щодо падіння уламків в Дніпровському районі не підтвердилась, додали у КМВА.

Як повідомлялося, вночі Києву також загрожували російські дрони. Силами та засобами ППО усі російські БпЛА які загрожували столиці, були вчасно виявлені і знешкоджені на підступах до міста та на його території.