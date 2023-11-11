Під Києвом робітник викрав у свого працедавця Audi та чималу суму грошей: що йому загрожує

Слідчі встановили, що підозрюваний – 37-річний мешканець Полтавщини, який працював на підприємстві заявника.

В Ірпені під Києвом робітник викрав у свого працедавця Audi та чималу суму грошей.

Про це повідомляє поліція Київщини.

9 листопада до Бучанського управління поліції Київщини звернувся один із бізнесменів Ірпеня, який повідомив про зникнення коштів із будинку. Також невідомі, поки господаря не було вдома, заволоділи його автомобілем.

Правоохоронці з’ясували, що на території домоволодіння, окрім потерпілого, проживали ще чоловіки, які працюють на підприємстві заявника. Слідчі встановили, що один із робітників – 37-річний мешканець Полтавщини — і викрав кошти та незаконно заволодів автомобілем свого працедавця.

Чоловіка оперативно розшукали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом незаконного заволодіння автівки та крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі повідомили фігурантові про підозру [ч. 1 ст. 289, ч. 4 ст. 185 ККУ]. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині поліція розшукує 39-річного чоловіка, який втік із лікувального спецзакладу у Бородянці.

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