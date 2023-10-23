У Києві п'яний чоловік вдарив 14-річного підлітка ножем у груди: хлопець помер (фото, відео)

Спершу між хлопцем та чоловіком виникла суперечка через зауваження, яке незнайомець зробив неповнолітньому, а потім вдарив підлітка ножем у груди.

У Києві під час раптового конфлікту п'яний чоловік вдарив 14-річного хлопця ножем у груди. Підліток помер на місці.

Про це повідомляє поліція Києва.

"У неділю ввечері, 23 жовтня, до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів швидкої про те, що поруч з багатоповерхівкою на вулиці Празькій вони констатували смерть неповнолітнього. За вказаною адресою негайно прибули патрульні поліцейські, дільничні офіцери поліції, слідчо-оперативні групи Дніпровського та Головного управлінь поліції, а також ювенальні поліцейські та кінологи", - йдеться у повідомленні.

Як розповів слідчий Дніпровського управління поліції Юрій Черниш, потерпілий отримав несумісні з життям травми внаслідок конфлікту з незнайомцем, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

"Спершу між хлопцем та чоловіком виникла суперечка через зауваження, яке незнайомець зробив неповнолітньому, а потім вдарив підлітка ножем у груди. Після скоєного нападник залишив місце злочину, а очевидці викликали швидку. Лікарі близько півгодини намагались реанімувати потерпілого, але змушені були констатувати його смерть. Ми поспілкувались зі свідками події та негайно розпочали пошук підозрюваного. Дільничні офіцери поліції Валентин Павленко та Богдан Опанасенко розшукали чоловіка за місцем проживання. Знаряддя злочину – ніж, зі слідами бурого кольору, зловмисник попросив сховати свою сусідку. Ми вилучили речовий доказ з її квартири та направили на відповідну експертизу. Тіло загиблого також направлено на судово-медичну експертизу для остаточного встановлення причини смерті", - розповів Черниш.

Трагедія сталася поруч з багатоповерхівкою на вулиці Празькій / Фото: Поліція Києва

Слідчі затримали киянина, 1977 року народження, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Поліція Києва розслідує вбивство підлітка / Фото: Поліція Києва

Вбивці підлітка загрожує до 15 років в'язниці.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Києві судитимуть журналіста, який запрошував підлітків додому та вчиняв секс-насильство.

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