Под Киевом рабочий похитил у своего работодателя Audi и немалую сумму денег: что ему грозит

Следователи установили, что подозреваемый – 37-летний житель Полтавщины, который работал на предприятии заявителя.

В Ирпене под Киевом рабочий похитил у своего работодателя Audi и немалую сумму денег.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

9 ноября в Бучанское управление полиции Киевщины обратился один из бизнесменов Ирпеня, который сообщил об исчезновении денег из дома. Также неизвестные, пока хозяина не было дома, завладели его автомобилем.

Правоохранители выяснили, что на территории домовладения, кроме потерпевшего, проживали еще мужчины, работающие на предприятии заявителя. Следователи установили, что один из рабочих – 37-летний житель Полтавщины – и украл деньги и незаконно завладел автомобилем своего работодателя.

Мужчину оперативно разыскали и поместили в изолятор временного содержания.

По факту незаконного завладения автомобиля и кражи, совершенной в условиях военного положения, следователи сообщили фигуранту о подозрении [ч. 1 ст. 289, ч. 4 ст. 185 УК]. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области полиция разыскивает 39-летнего мужчину, сбежавшего из лечебного спецучреждения в Бородянке.

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