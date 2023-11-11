Втік із лікувального спецзакладу: на Київщині поліція розшукує 39-річного чоловіка (фото, прикмети)

Про втечу одного з підопічних повідомила адміністрація спеціалізованого лікувального закладу Бородянки.
На Київщині поліція розшукує 39-річного Олександра Клименка, який втік із лікувального спецзакладу у Бородянці.
Про це повідомляє поліція Київської області 11 листопада.
"11 листопада до Бучанського управління поліції Київщини надійшло повідомлення від адміністрації спеціалізованого лікувального закладу Бородянки про втечу одного з підопічних", - йдеться у повідомленні.
На пошуки зниклого оперативно залучені підрозділи поліції Київщини, у тому числі працівники відділення поліції № 2 Бучанського управління: кримінальна поліція, поліцейські офіцер громади, дільничні офіцери, групи реагування патрульної поліції, орієнтовано громадськість.
Прикмети Олександра Клименка: середньої статури, зріст — 170-175 сантиметрів, волосся — темне, коротке.
Чоловік був одягнений у куртку та брюки чорного кольору.
"У разі отримання будь-якої інформації щодо можливого місцееребування розшукуваного, телефонуйте: 096-003-09-02 або на спецлінію "102", - просять у поліції Київської області.
Нагадаємо, дорогою з Києва до Ірпеня зник 47-річний Віктор Захаров. Чоловік від 31 жовтня не виходить на звʼязок.
Читайте також: