Втік із лікувального спецзакладу: на Київщині поліція розшукує 39-річного чоловіка (фото, прикмети)

Про втечу одного з підопічних повідомила адміністрація спеціалізованого лікувального закладу Бородянки.

На Київщині поліція розшукує 39-річного Олександра Клименка, який втік із лікувального спецзакладу у Бородянці.

Про це повідомляє поліція Київської області 11 листопада.

"11 листопада до Бучанського управління поліції Київщини надійшло повідомлення від адміністрації спеціалізованого лікувального закладу Бородянки про втечу одного з підопічних", - йдеться у повідомленні.

На пошуки зниклого оперативно залучені підрозділи поліції Київщини, у тому числі працівники відділення поліції № 2 Бучанського управління: кримінальна поліція, поліцейські офіцер громади, дільничні офіцери, групи реагування патрульної поліції, орієнтовано громадськість.

Прикмети Олександра Клименка: середньої статури, зріст — 170-175 сантиметрів, волосся — темне, коротке.

Чоловік був одягнений у куртку та брюки чорного кольору.

39-річний Олександр Клименко / Фото: Поліція Київської області

"У разі отримання будь-якої інформації щодо можливого місцееребування розшукуваного, телефонуйте: 096-003-09-02 або на спецлінію "102", - просять у поліції Київської області.

Нагадаємо, дорогою з Києва до Ірпеня зник 47-річний Віктор Захаров. Чоловік від 31 жовтня не виходить на звʼязок.

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