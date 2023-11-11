Росія атакувала Київ балістикою: стало відомо, яка система ППО збила ворожу ракету

Наразі Повітряні сили з'ясовують, якого типу була балістична ракета.
Зранку 11 листопада Росія намагалася вдарити по Києву балістичною ракетою, однак ЗРК "Patriot" збив ворожу ціль.
Про це повідмоляє пресслужба Повітряних сил.
У ПС наголосили, що наразі з'ясовують, якого типу була ракета – балістична "Іскандер-М" чи зенітна керована С-400.
"Зранку 11 листопада окупанти підступно вдарили балістикою по столиці України. Наразі хочу подякувати бойовим розрахункам ЗРК "Patriot" за миттєву реакцію при захисті столиці та усім, хто відбивав атаку "шахедів" у ніч на 11 листопада 2023 року в зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Південь" та "Центр", - йдеться у повідмоленні.
ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про атаку на Київ та область, і чому тривога не спрацювала одразу.
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