Росія атакувала Київ балістикою: стало відомо, яка система ППО збила ворожу ракету

Зранку 11 листопада Росія намагалася вдарити по Києву балістичною ракетою, однак ЗРК "Patriot" збив ворожу ціль.

Про це повідмоляє пресслужба Повітряних сил.

У ПС наголосили, що наразі з'ясовують, якого типу була ракета – балістична "Іскандер-М" чи зенітна керована С-400.

"Зранку 11 листопада окупанти підступно вдарили балістикою по столиці України. Наразі хочу подякувати бойовим розрахункам ЗРК "Patriot" за миттєву реакцію при захисті столиці та усім, хто відбивав атаку "шахедів" у ніч на 11 листопада 2023 року в зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Південь" та "Центр", - йдеться у повідмоленні.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про атаку на Київ та область, і чому тривога не спрацювала одразу.

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