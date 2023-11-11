Вибухи у Києві: влада розповіла, чим атакувала Росія

Росія намаагалася атакувати Київ після тривалої паузи у майже 2 місці.

Приблизно о 8:00 в бік Києва була запущена попередньо балістична ракета "Іскандер", яка була збита ППО на підльоті до міста.

Про це розповів начальник КМВА Сергій Попко.

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"Після тривалої паузи в 52 дні, ворог поновив ракетні атаки по Києву. Після нічного нападу дронів, сьогодні зранку рашисти намагалися завдати по Києву ракетного удару! Приблизно о 8:00 в бік міста була запущена балістична повітряна ціль, за попередніми даними типу "Іскандер". До Києва ракета не долетіла, сили та засоби протиповітряної оборони знищили її на підльоті до столиці", - йдеться у повідмоленні.

За попередньою інформацією влади, руйнувань та постраждалих не має.

Нагадаємо, у ніч проти 11 листопада Київ та область атакували дрони. А вранці Росія намагалася завдати удару балістикою.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВИБУХИ в КИЄВІ до початку повітряної тривоги! ВСЕ, що відомо про атаку столиці від ІГНАТА на 9 ранку

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