У Києві в кількох районах перекриють опалення і гарячу воду: що трапилось

Комунальники попередили киян про проблеми з опаленням та постачанням гарячої води.

У Києві на вихідних, 11-12 листопада, комунальники проводитимуть технічні роботи на одному з теплоджерел столиці. У кількох районах міста перекриють опалення і гарячу воду.

Про це повідомляє пресслужба "КП Київтеплоенерго".

Так, від 6:00 ранку 11-го листопада до 6:00 ранку 13 листопада КП "Київтеплоенерго" проведе технічні ремонтні роботи на теплоджерелі, що забезпечує теплом частину Печерського, Голосіївського, Солом'янського та Дніпровського районів Києва.

Як пояснили комунальники, необхідність ремонту зумовлена потребою виконати позапланові заходи для підвищення надійності теплопостачання під час проходження опалювального сезону.

"На період проведення ремонтних робіт постачання опалення та гарячої води буде призупинене. Наші служби працюють в посиленому режимі, щоб оперативно відновити постачання послуг", - йдеться у повідомленні.

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