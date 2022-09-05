В Ірпені чоловік кричав "Росіє, забери мене" і кидався на людей (відео)

В Ірпені на Київщині неадекватний оголений чоловік кидався з ножицями на людей і кричав "Росіє, забери мене". Інцидент стався у дворі багатоповерхівки.

Відповідне відео виклали очевидці в Мережі.

Місцеві мешканці розлютилися поведінкою чоловіка. Вони погрожували дебоширу розправою і викликали поліцейських. Чим закінчився конфлікт - невідомо.

Нагадаємо, мешканці понівеченого росіянами будинку в Ірпені усіма силами намагаються відновити своє помешкання, доки його остаточно не зруйнувала зима. За документами, житло мають, але фактично- безхатьки. Загалом у місті пошкоджено 60 відсотків інфраструктури.

Грошей на всіх не вистачає: ірпінці власноруч намагаються відновити своє житло до зими

Читайте також: