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В Ірпені чоловік кричав "Росіє, забери мене" і кидався на людей (відео)

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В Ірпені чоловік кричав "Росіє, забери мене" і кидався на людей (відео)

Скриншот із відео

Чоловіка ледве не побили місцеві мешканці.

В Ірпені на Київщині неадекватний оголений чоловік кидався з ножицями на людей і кричав "Росіє, забери мене". Інцидент стався у дворі багатоповерхівки.

Відповідне відео виклали очевидці в Мережі.

Місцеві мешканці розлютилися поведінкою чоловіка. Вони погрожували дебоширу розправою і викликали поліцейських. Чим закінчився конфлікт - невідомо.

Нагадаємо, мешканці понівеченого росіянами будинку в Ірпені усіма силами намагаються відновити своє помешкання, доки його остаточно не зруйнувала зима. За документами, житло мають, але фактично- безхатьки. Загалом у місті пошкоджено 60 відсотків інфраструктури.

Грошей на всіх не вистачає: ірпінці власноруч намагаються відновити своє житло до зими

Грошей на всіх не вистачає: ірпінці власноруч намагаються відновити своє житло до зими

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