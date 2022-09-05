В Ірпені чоловік кричав "Росіє, забери мене" і кидався на людей (відео)

Чоловіка ледве не побили місцеві мешканці.
В Ірпені на Київщині неадекватний оголений чоловік кидався з ножицями на людей і кричав "Росіє, забери мене". Інцидент стався у дворі багатоповерхівки.
Відповідне відео виклали очевидці в Мережі.
Місцеві мешканці розлютилися поведінкою чоловіка. Вони погрожували дебоширу розправою і викликали поліцейських. Чим закінчився конфлікт - невідомо.
Нагадаємо, мешканці понівеченого росіянами будинку в Ірпені усіма силами намагаються відновити своє помешкання, доки його остаточно не зруйнувала зима. За документами, житло мають, але фактично- безхатьки. Загалом у місті пошкоджено 60 відсотків інфраструктури.
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