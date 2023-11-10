У Києві викрили шахраїв, які збирали гроші на лікування військових та дітей: як діяла схема

У Солом’янському районі Києва викрили аферистів, які організували шахрайських збір на лікування поранених військовослужбовців та тяжкохворих дітей.

Про це повідомляє столична поліція.

Як було встановлено, учасники схеми розміщували в соціальній мережі Facebook неправдиві публікації з прикріпленням відповідних фото про начебто терміновий збір коштів на лікування. Зокрема, вони публікували історії про те, що необхідно рятувати життя дітям, які отримали тяжкі опіки.

Також порушники відкривали збір на лікування поранених бійців ЗСУ. Щоб викликати довіру у читачів, вони розміщували фото бійців, які знаходили у різних новинах про війну.

Як з’ясували поліцейські, більшість використаної інформації про дітей та їхні хвороби були реальними: шахраї моніторили соцмережі та підшукували публікації, де батьки просять допомоги для лікування своїх діток. Після цього вони дублювали інформацію на свою сторінку і для перерахунку коштів надавали власні реквізити.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки вчиненому повторно. Зловмисникам повідомлено про підозру. Найближчим часом суд обере їм запобіжний захід. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, на Київщині викрито псевдоволонтера, який наживався на військових.

Читайте також: