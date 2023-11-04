У Києві на Печерську конфлікт між мешканцями готелю завершився стріляниною: є поранений (подробиці, фото)

У ході словесного конфлікту порушник дістав зброю і вистрілив у одного із чоловіків, потерпілий отримав поранення в ногу.

У Києві в готелі на Печерську стався конфлікт, який закінчився стріляниною.

Про це повідомили у поліції Києва та розповіли подробиці.

У суботу, 4 листопада, до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Еспланадній. На місце подї негайно виїхала слідчо-оперативна група, оперативники і керівництво Печерського управління поліції.

Як повідомив начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва, між мешканцями готелю розпочався конфлікт.

"Інцидент трапився на першому поверсі готелю між компанією осіб та невідомим. У ході словесного конфлікту порушник дістав зброю і вистрілив у одного із чоловіків, внаслідок чого потерпілий отримав поранення в ногу. Після скоєного зловмисник відразу втік з місця події на автомобілі, тож у столиці було введено спеціальну поліцейську операцію та всі наряди поліції були орієнтовані на розшук даного авто", - розповів Дуброва.

Протягом години правоохоронці затримали чоловіка на вулиці Михайла Бойчука. Ним виявився уродженець Одещини, 1990 року народження.

"Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку авто слідчі вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину- травматичний пістолет. Наразі вирішується питання щодо повідомлення порушнику про підозру у скоєнні злочину за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України - хуліганство", - підсумував Андрій Дуброва.

Нагадаємо, 2 жовтня у Києві невідомі розстріляли автомобіль одного зі столичних адвокатів. Причетних до стрілянини наразі шукають правоохоронці.

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